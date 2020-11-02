На межбанке Украины неделя началась с ослабления курса гривни до 28,62 грн/$1
В понедельник, 2 ноября, на межбанковском валютном рынке курс гривни ослабился до 28,6175 грн/$1 с 28,5100 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,610-28,625 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 28,56 грн/$1 с 28,44 грн/$1 в пятницу. Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 3 ноября – до 28,5827 грн/$1 с 28,4507 грн/$1 накануне.
Кроме того Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 3 ноября 2020 года.
- AUD 1 австралийский доллар 20.1408
- BYN 1 белорусский рубль 17.0166
- EUR 1 ЕВРО 33.2917
- PLN 1 польский злотый 7.2352
- ILS 1 новый израильский шекель 8.3904
- RUB 10 российских рублей 3.5542
- HUF 100 венгерских форинтов 9.0923
- GBP 1 фунт стерлингов 36.976
- CZK 1 чешская крона 1.2262
- SEK 1 шведская крона 3.2125
- CHF 1 швейцарский франк 31.1308
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4.2733
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 октября составил 530 млн в долларовом эквиваленте. в том числе $459 млн.
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