В понедельник, 2 ноября, на межбанковском валютном рынке курс гривни ослабился до 28,6175 грн/$1 с 28,5100 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,610-28,625 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 28,56 грн/$1 с 28,44 грн/$1 в пятницу. Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 3 ноября – до 28,5827 грн/$1 с 28,4507 грн/$1 накануне.

Кроме того Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 3 ноября 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар 20.1408

BYN 1 белорусский рубль 17.0166

EUR 1 ЕВРО 33.2917

PLN 1 польский злотый 7.2352

ILS 1 новый израильский шекель 8.3904

RUB 10 российских рублей 3.5542

HUF 100 венгерских форинтов 9.0923

GBP 1 фунт стерлингов 36.976

CZK 1 чешская крона 1.2262

SEK 1 шведская крона 3.2125

CHF 1 швейцарский франк 31.1308

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.2733

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 октября составил 530 млн в долларовом эквиваленте. в том числе $459 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что опустевший особняк Ротару в Крыму обокрали на 75 тысяч долларов.

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