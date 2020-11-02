В понедельник, 2 ноября, цены на нефть эталонных марок после падения до апрельского минимума, перешли к росту в ходе торгов. Это связано с опасениями, что ограничения экономической активности из-за коронавируса в Европе ударят по спросу.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 МСК в понедельник составляет $38,10 за баррель, что на $0,16 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $35,96 за баррель, что на $0,17 (0,47%) выше уровня предыдущей сессии.

Обеспокоенность инвесторов вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. Отметим, что на прошлой неделе локдауны были введены во Франции и Германии. Правительство Великобритании также ранее анонсировало введение общенационального карантина с 5 ноября.

Директор по исследованиям в области энергетики Goldman Sachs Group Дамьен Курвален заявил, что принятые в Европе меры могут сократить спрос на нефть примерно на 2 млн баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в Европе вернется к уровням, наблюдавшимся в мае, когда основная часть континента начала снятие ограничений.

В то же время, Майк Мюллер из Vitol Group не считает, что новые локдауны в Европе приведут к значительному падению нефтяных цен. По его словам, которые приводит Bloomberg, снижение спроса из-за этих мер может составить "сотни тысяч баррелей в сутки", однако "преобладающим фактором остается то, что мир продолжает сокращать запасы".

Глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала заявил, что, тем временем, добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Напомним, утром в понедельник, 2 ноября, цены на нефть на мировых рынках упали более чем на 3%. Это связано с ужесточением карантина в ряде европейских стран, а также приближающимися выборами президента США.

Также мы писали, что в США ожидают роста добычи нефти в 2021 году, но пиковых показателей не видят еще пять лет.