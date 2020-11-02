Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Как отметили в украинском МИД, французский дипломат поддержал действия Владимира Зеленского в ситуации с Конституционным судом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как сказано на сайте ведомства, Кулеба рассказал французскому коллеге "о разрушительных последствиях печально известного решения Конституционного суда Украины для антикоррупционных реформ в нашем государстве" и заверил, что президент и правительство Украины решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и другие реформы.

"В свою очередь, Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой президент Украины Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - отметили в МИД.

Кроме того, Кулеба проинформировал собеседника об инициативе создания Крымской платформы - международного формата, консолидирующего усилия международного сообщества по деоккупации Крыма, защите прав человека в условиях временной российской оккупации.

"Международному сообществу нужно комплексно посмотреть на проблему незаконной оккупации Крыма и его последствий", - сказал министр.

Кулеба пригласил Францию ​​принять активное участие в работе Крымской платформы. Ле Дриан выразил благодарность за приглашение и заверил, что принципиальная позиция Франции относительно непризнания попытки аннексии Крыма будет продолжаться, как и соответствующая политика ограничительных мер по отношению к России. В связи с этим французская сторона рассмотрит информацию о запуске Крымской платформы.

Ле Дриан также принял приглашение Кулебы приехать с визитом в Украину для обсуждения всего спектра двусторонних вопросов.

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