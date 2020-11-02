В Украину возвращаются теле- и онлайн-уроки для школьников. Расписание
В Украине возобновляют практику телеуроков. Пока планируют снимать занятия для учеников средних классов - с 7-го по 9-й.
Об этом сообщила в Facebook директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян.
"Мы возвращаем телеуроки в более широком формате. Планируется отснять 200 для учащихся 7, 8, 9-х классов. На этот раз, кроме основных предметов, запланирована трансляция уроков искусства, художественной культуры, французского языка, правоведения, трудового обучения", - написала Фиданян.
По ее заверениям, к проекту привлечены лучшие учителя столичных школ, лицеев и гимназий, а также преподаватели Института последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Уроки будут транслировать на телеканале "Киев", а также на страницах в Facebook и YouTube с 3 ноября. Время выхода уроков: 10:30, 11:30 и 12:30.
Фиданян также привела расписание эфиров на 3-6 ноября.
3 ноября
- 7-й класс: химия;
- 8-й класс: зарубежная литература;
- 9-й класс: право.
4 ноября
- 7-й класс: биология;
- 8-й класс: химия;
- 9-й класс: украинский язык.
5 ноября
- 7-й класс: трудовое обучение;
- 8-й класс: украинская литература;
- 9-й класс: химия.
6 ноября
- 7-й класс: география;
- 8-й класс: украинская литература;
- 9-й класс: история Украины.
Весной создатели телеуроков тоже говорили, что к их созданию привлечены лучшие педагоги. Однако это не избавило занятия большого количества глупейших ляпов.
Также на этих уроках учителя занимались откровенной пропагандой идеалов Майдана и однобоким изложением взглядов на исторические события.