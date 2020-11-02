Стали известны новые подробности о деле "Нацкорпуса".

23 октября - накануне выборов - СБУ втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой провела массовые обыски у представителей этой националистической партии, а также бывших ветеранов полка "Азов".

Мы уже рассказывали, что у них нашли оружие, наркотики, большие суммы денег, техника для съема информации. Были задержаны пять человек - в том числе сотрудник оперативно-технического подразделения полиции. Их подозревают в организации провокаций на местных выборах.

Также правоохранители отрабатывали причастность к группировке еще нескольких членов "Нацкорпуса", чей список мы публиковали.

Обо всем этом сообщила "Страна", а также юрист Андрей Портнов. Кроме того мы обнародовали фотографии с обыска.

Однако в Нацкорпусе опровергали свою причастность к этой истории.

Сегодня мы получили еще одно подтверждение того, что перечисленные нами фигуранты дела - бывшие военные и участники парамилитарных формирований, близких к "азовской" тусовке.

В нашем распоряжении оказалась сводка правоохранителей. Из нее видно, что люди из опубликованного нами списка являются активистами праворадикальных движений.

Также в сводке указаны основные связи среди националистов и определено положение в ультраправой иерархии:

Юсупов Эрнест Вейсович, 14.07.1986 г.р., позывной "Крым", входил в состав батальона "Айдар". Принимал активное участие в блокаде Крыма;

Велиляев Энвер Нариманович, 11.08.1979 г.р., позывной "Татарин". Бывший боец ​​"Айдара", совместно с Юсуповим принимал участие в блокаде Крыма;

Парфимович Николай Сергеевич, 28.02.1986 г.р . Бывший член "Правого сектора", боец ​​"Азова". Соучредитель общественной организации "Объединение ветеранов батальона" Азов ". Поддерживает тесные контакты с председателем Киевского областного движения "Национальные дружины" Коренком (позывной "Буба"), руководителем штаба "Национального корпуса" Жориным (позывной "Мосеев" и бывшим руководитель Харьковского неонацистского движения "Бородачи"), главой столичного "Нацкорпуса" Тамариним (позывной "Собер");

Клюев Николай Геннадьевич, 08.07.1997 г.р. Неофициально проходил службу в полку "Азов". Активный член ОО "Национальные дружины". Поддерживает тесные связи с руководством "Нацдружин" разного уровня, среди которых Коренок (Киевская область) и Керкез (командир отделения "Дружин");

Исаков Давид Олегович, 03.04.1995р.н, бывший член ОО "Звезда". Входил в близкое окружение Юрия Ионова (известный как "Таксист", в настоящее время находится в розыске). Через Ионова попал в "азовское движение";

Колинько Сергей Михайлович, 12.10.1957 г.р. Бывший член полка "Азов".

Маланичев Дмитрий Вячеславович, 11.09.1980 г.р., и Федирко Станислав Николаевич, 08.08.1991 г.р.,

Оба являются соучредителями ОО "Воины - участники АТО в пгт Чабаны и с. Новоселки".

Фото и документы с обысков 23 октября

Напоминаем, что на позапрошлой неделе мы опубликовали фотографии с обысков, которые состоялись 23 октября. Также приводим ранее публиковавшиеся нами сводки по всем фигурантам дела с их лицами.