В Турции расследуют внезапную смерть 54-летнего украинского туриста, который скончался в номере отеля после принятия душа. Мужчина отдыхал на курорте с семьей в гостинице города Аланья. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным портала, украинцу стало плохо вечером после банных процедур. Выйдя из душа, мужчина пожаловался родственникам на одышку. Близкие уложили его в кровать и обратились к сотрудникам отеля. На ресепшен вызвали бригаду скорой помощи, но постоялец умер до приезда врачей.

Теперь по факту смерти постояльца проводится расследование, устанавливается причина его смерти. Предположительно, у мужчины мог случиться сердечный приступ.

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