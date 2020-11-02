В Ереване сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли село на территории Армении. Атака произошла в понедельник вечером.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян.

"Сегодня в 18:10 азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек, в результате чего один мирный житель погиб, еще двое ранены", - сказано в посте представительницы военного ведомства.

Село Давид-Бек находится в Сюникской области Армении.

27 сентября в минобороны Азербайджана заявили, что начинают контрнаступательную операцию в ответ на действия вооруженных сил Армении, которые обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

А через месяц, 31 октября, в МИД РФ предупредили, что Россия окажет военную помощь Еревану, если боевые действия перейдут на территорию Армении.

В тот же день, как писала "Страна", столица Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт была обесточена в результате обстрелов.