В понедельник, 2 ноября, во время закрытого заседания Коституционного суда Украины, Большая палата не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. Рассмотрение планирую продолжить на следующем заседании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в понедельник решение по данному представлению не было принято. Но рассмотрение должно продолжится на следующем заседании, дата которого пока не известна.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, Конституционный суд Украины рассматривал вопрос о рынке земли. Представитель президента в парламенте призвал остановиться и не принимать незаконные, неконституционные решения и начать искать выход из сложившейся ситуации.

Также мы рассказывали, что на сегодняшнее заседание КСУ приехали представители фракции "Слуга народа" вместе с главой, Давидом Арахамией. Но нардепов не пускали в зал, где проходило заседание. Целю визита Арахамии в КСУ стало желание поговорить с председателем КС Александром Тупицким о турборежиме работы суда и попросить объяснить, почему заседание проходит закрыто и непрозрачно.