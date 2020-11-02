Замминистра Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко, сообщил "Стране", что мужчину, который угрожал подорвать вареничную в Киеве, сегодня, 2 ноября, задержали.

"У него оказалось не все в порядке с головой", - рассказал Геращенко.

В полиции добавили, что "захватчиком" оказался 33-летний уроженец Ивано-Франковской области, о пропаже которого ранее заявил его брат. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители.

По предварительной информации, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако правоохранители продолжают тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая квалификация этому событию.

Ранее мы писали, что суд арестовал на 2 месяца террориста Каримова, захватившего отделение банка в БЦ "Леонардо".

Также рассказывали, что мужчина захватил ранее мост в Киеве из-за измены своей девушки.