Сегодня, 2 ноября, в Москве найдена мертвой российская писательница Кира Измайлова, известная среди поклонников фэнтези. Ее книги активно продаются и в Украине.

"Страна" рассказывает, что известно о смерти и жизни писательницы.

Что известно о смерти и жизни Киры Измайловой

В понедельник в Москве нашли тело писательницы 37-летней Киры Измайловой. Она жила на улице Мневники, в живописном районе возле Москвы-реки.

К силовикам обратилась ее сестра, которая говорила с Измайловой в последний раз по телефону 26 октября. Потом родственница перестала выходить на связь.

Полиция отправилась в квартиру Киры Измайловой. Ее тело было обнаружено на кухне. Причем, там покойная пролежала на протяжении трех дней. Входная дверь в квартиру была не заперта.

Судя по страничке в Facebook писательницы, в последнее время ее жизнь пошла под откос - одни сплошные неудачи.

Летом она, видимо, жила на даче. И там случались неприятные события, о которых с обидой рассказывала подписчикам Измайлова.

Сначала она травмировалась ржавым гвоздем и получила растяжение. В результате передвигаться ей было тяжело. Пропали высаженные на клумбе лилии. Горели лампочки, а в тех, что были про запас, не подходил цоколь. Все это она описывала с горечью и матами.

Затем у писательницы сломался рабочий инструмент - ноутбук. Она заказала к крупном гипермаркете новый, однако в нем не работал тачпад. Обмен приходил с большим скандалом.

Последний пост Киры Измайловой был опубликован 29 сентября. Она написала вновь негативный пост. На этот раз о том, что в магазинах Московской области не обслуживают посетителей без защитных масок на лице. В связи с этим она жалуется, что ее тетя будет "сидеть взаперти и ждать весеннего года".

В автобиографии писательницы указывается, она москвичка. Училась в Государственном университет управления по специальности "управление в энергетике". Работала в IT-корпорации. Судя по соцсетям, мужа у нее не было. Она воспитывала дочь.

Творчество Киры Измайловой

Книги Киры Измайловой активно продаются в Украине. Их можно купить в магазине, заказать онлайн с доставкой или скачать. Цены - 150-300 гривен за одно произведение. В основном ее книги есть в наличии - то есть спрос на книжки устойчивый.

Свой первый роман автор написала в девятом классе. В платном доступе размещена почти сотня книг Измайловой.

"Любовное фэнтези, магические миры, приключенческое фэнтэзи", - указывается жанр ее произведений. У большинства из них оценки от четырех до пяти звезд. Среди них, "Странники" и "С феями шутки плохи". Самый последний - "Драконьи истории. Книга вторая" вышел в конце июля этого года.

В произведении Измайловой "Случай из практики" повествуется о раскрытии колдовских уголовных дел судебным магом.

"Чудовища из Норвуда", судя по отзывам, донельзя напоминают "Красавицу и чудовище".

Сюжет "Городской магии" строится на взаимоотношениях преподавателя вуза со своими студентами, где также находится место волшебству.

Книгу "Невидимые знамёна" читатели называют хорошей и доброй сказкой. Главные герои - сильная девочка и мальчик-рохля, которые идут вместе по жизни и подставляют плечо в нужным момент.

"Оборотень по особым поручениям" также увлек поклонников Измайловой. В своей усадьбе убит человек. Она должен был передать ценную вещь, от которой зависит будущее страны. Смерть насильственная и при не выясненых обстоятельствах. На поиски приезжают наследники, которым завещание позволяет в течение недели искать сокровища.