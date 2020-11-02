В Грузии прошедшие в парламент оппозиционные партии объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов. Оппозиция требует новых выборов, заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение - Сила в единстве" Ника Мелия. По предварительным данным ЦИК Грузии, "ЕНД" получил 27,13% голосов избирателей и занял второе место на выборах. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

От мандатов также отказываются мелкие оппозиционные партии, в частности, "Европейская Грузия", блок "Вашадзе - Стратегия Агмашенебели", "Граждане", "Лейбористская партия", "Лело".

Входить в парламент отказался и ультраправый "Альянс патриотов" - партия, которую недавно обвинили в получении финансирования из РФ.

Напомним, в минувшую субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия". Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, отказываются признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Также мы сообщали, что явка в Грузии оказалась на 20% выше, чем на местных выборах в Украине.