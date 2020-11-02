Сегодня, 2 ноября, глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обьяснил, зачем приехал в Конституционный суд Украины. Он заявил, что хочет спросить у председателя КС Александра Тупицкого в чем причина супертурборежима работы суда, почему решения принимаются так быстро и в закрытом режиме.

Об этом рассказал в комментарии "Стране".

Арахамия планирует попросить Тупицкого сделать перерыв во время сегодняшнего собрания и поговорить с ним. Также он подчеркнул, что не будет ни к чему призывать или ломать двери, но хочет объяснений от Тупицкого, почему все происходит в турборежиме, закрыто и непрозрачно.

Он отметил, что возможно, к нему присоединяться и другие "Слуги народа" и их цель - пообщаться и получить разъяснения. Но Арахамия не исключает, что такой визит судьи могут расценить такой визит как давление. Также он добавил, что президент не знает о его визите в КС.

"Я и ещё несколько депутатов приехали в КС, чтобы встретиться с Александром Тупицким. Собрались буквально за 15 минут. Я написал в чат "Слуги Народа" и предложил всем желающим поехать со мной. Президент не знает про то, что я здесь. Мы обсудили с Александром Тупицким конституционный кризис в стране, который сейчас идёт. Он опроверг информацию, что сейчас в КС проводят "предательское" заседание касательно рынка земли. Тупицкий заявил, что это плановое заседание, и на нем рассматривают отдельные статьи, а именно 13-14. Мы попросили Тупицкого проводить подобные заседания в максимально открытом режиме, чтобы народные депутаты могли слышать мнение судей КС. Тупицкий нас уверил, что он четко понимает накал в обществе. Также он добавил, что на судей КС постоянно давят, им присылают смс с угрозами", - рассказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", хорошим решением конституционного кризиса в Украине может стать добровольная отставка Александра Тупицкого или судей КС, на фоне потери доверия общества. Но такой вариант развития событий кажется Арахамии маловероятным.

Также Арахамия рассказал, что в понедельник фракция "Слуга народа" будет проводить заседание по законодательной инициативе президента Владимира Зеленского о перезагрузке КС среди партии уже есть голоса в пользу этого проекта, но нужны и другие партнеры по голосованию.

Ранее сообщалось, что по информации источников "Страны", несмотря на обращение Владимира Зеленского к депутатам у фракции "Слуга народа" все еще нет голосов по проекту Зе, в котором он требует уволить всех судей КСУ.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, Конституционный суд Украины изменил повестку и рассматривал вопрос о рынке земли. Представитель президента в парламенте призвал остановиться и не принимать незаконные, неконституционные решения и начать искать выход из сложившейся ситуации.