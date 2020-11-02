Украинские букмекеры "Париматч" и "Фавбет" в преддверии президентских выборов в США, которые запланированы на вторник, 3 ноября, прогнозируют уверенную победу кандидату от "демократов" Джо Байдену.

Об этом свидетельствуют коэффициенты на сайтах компаний.

Так, "Париматч" принимает ставки на победу Байдена с коэффициентом в 1,32. А "Фавбет" с коэффициентом - в 1,47.

В победе действующего лидера Белого дома Дональда Трампа уверены меньше. На "Париматче" принимаются ставки с коэффициентом в 3,20, а на "Фавбете" - 2,60.

Кроме того, букмекеры принимают ставки на результаты голосования в каждом отдельном штате. Но там все зависит от явной симпатии жителей к "демократам" или "республиканцам".

Напомним, недавний соцопрос, проведенный телеканалом Fox News, показал сокращение разрыва между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В поддержку первого высказались 44% респондентов, а второго готовы поддержать 52% американцев.

Также "Страна" рассказывала, что накануне президентских выборов в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября, в колеблющихся штатах по уровню поддержки лидирует кандидат от "демократов" Джо Байден.