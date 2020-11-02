По состоянию на понедельник, 2 ноября, больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом, поэтому тяжелобольных везут в больницы других районов Закарпатской области. В минувшую субботу жителя Ужгорода не успели доставить в больницу другого района и он скончался по дороге. Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

В сообщении говорится, что в октябре региональная комиссия обязала Ужгород расширить количество коек для больных коронавирусом до 50%, а в конце месяца министр здравоохранения Максим Степанов распорядился создать ковид-госпиталь на базе Центральной городской клинической больницы. Однако по состоянию на сегодня эти предписания не выполняются.

"В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за невыделения дополнительных коек в Ужгороде, больной, к сожалению, умер. Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ужгород вошел в "красную зону" карантина, в городе отменили посадку пассажиров в автобусы и поезда, ограничена работа кафе, ресторанов и ТРЦ.

Ранее "Страна" писала о том, что киевский Дворец спорта начали переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусом.

Также мы сообщали, что по вопросу коронавируса в Раде во вторник заслушают Степанова, а в пятницу - Шмыгаля.