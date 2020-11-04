В Турции задержали украинца, который на рыболовецком судне тайно перевозил в соседнюю Грецию 102 нелегальных мигранта из Сирии и других ближневосточных стран.

Наш соотечественник был за капитана на лодке, которую задержала береговая охрана в водах Эгейского моря у турецкого острова Бозджаада на северо-западе Турции, откуда они пытались направиться на соседний греческий Лесбос в 60 км.

Нелегалов везли из Турции в Грецию в трюме рыболовецкого судна под покровом ночи. Фото: "Страна"

Переправщиком нелегалов оказался 46-летний уроженец Крыма Андрей Воробель.

"Каждый нелегал заплатил за переброску в Грецию по тысяче евро. За рейс выходит более 100 тысяч евро прибыли. Украинскому капитану пообещали 5 тысяч евро вознаграждения. Остальное разделялось между другими организаторами переправки нелегалов. На допросе он отнекивался, что не знал, что везет нелегалов, объяснял, что ему дали координаты, куда должен привезти группу пассажиров. За этой лодкой следили месяц. Сейчас мы ищем босса это преступной группировки", - рассказал нам источник в турецких правоохранительных органах.

Воробеля арестовали на три месяца - до суда.

За переправку нелегалов в Турции грозит срок до пяти лет и штраф, но, как сказали нам правоохранители, обычно пойманные моряки-иностранцы отделываются лишь штрафом или небольшим сроком, поскольку доказать их причастность к переправке нелегалов нелегко.

Капитаном судна, который перевозил сон нелегалов в Грецию, оказался украинцев Андрей Воробель. Фото: "Страна"

Это не единичный случай, когда украинцев ловят на доставке нелегалов в Грецию.

"Украинцы обычно действуют совместно с турками, обычные моряки зарабатывают по несколько сотен долларов за рейс с нелегалами, капитаны - в разы больше. А курирует перевозки мафия - турки и выходцы из стран бывшего СССР, которые живут в Турции. Это многомиллионный бизнес, золотое дно", - говорит источник.

"Страна" уже писала о том, как наши соотечественники зарабатывают на переправке мигрантов в ЕС и как часть перевозок нелегалов в Европу контролируют украинские воры в законе.

Тогда мы поговорили с рядом наших моряков, которые занимались этим бизнесом.

Сергей С., 46 лет, матрос 1-го класса, признавался "Стране", что устроился через крюинговую фирму в Одессе на турецкое рыболовное судно, которое на самом деле перевозило мигрантов. К зарплате в 1000 долларов полагалась премия в 300 долларов за рейс с мигрантами, в итоге за месяц набегало до 2 тысяч баксов.

Кроме него на судне было еще шесть украинцев – три матроса, механик и его помощник, и помощник капитана.

"Когда брали в первый раз пассажиров, сразу сказали, что в случае любого шухера – если появляется опасность задержания судна греческой береговой охраной, всех пассажиров скидываем за борт. Для этого им и давали спасательные жилеты", - откровенничал с нами моряк.

Судно, на котором украинец перевозил нелегалов под видом рыболовли. Видео: "Страна"

Владимир И., владелец крюинговой фирмы в Одессе, рассказал, что в Одессе больше трехсот крюинговых фирм, и лишь десяток из них нанимают моряков в солидные судоходные компании. Остальные занимаются тем, что подвернется.

"Например, набирают экипажи на старые дырявые "жабодавы" – суда типа "Волгобалт", которые занимаются сомнительными перевозками с подделками документов, и рыболовные сейнера для турков. Но грузоперевозки – это не главный бизнес для "ржавого" флота. Для владельцев большинства таких судов перевозка грузов лишь побочный заработок. Главное – это переброска мигрантов. Все эти суда ходят под иностранными флагами, хотя большинство владельцев – наши, украинцы. Прибыль такого бизнеса стоит риска", - рассказывал Владимир.

Работает это так. В Турции и Египте есть нелегальные биржи. Через соцсети они рекламируют свои услуги по перевозке беженцев в Европу. Наиболее популярные маршруты – в Грецию из Турции и в Грецию и Италию из Египта, Ливии и Туниса.

Больше сотни нелегалов задержали на северо-западе Турции, по пути в соседнюю Грецию. Видео: "Страна"

"Жабодавы" приходят в Египет, Турцию или Ливию, разгружают груз, отходят на несколько миль от берега. Ночью к ним подвозят на баркасах мигрантов. Цена за переброску с головы – от тысячи до полутора евро. Но это лишь часть – с самих мигрантов посредники получают по две – две с половиной тысячи евро за "круиз" в Европу.

Никаких гарантий им не дают, мигранты с самого начала знают, что их могут выбросить за борт при появлении береговой охраны в территориальных водах Греции или Италии. Конечно, сами "туристы" не очень хотят спрыгивать в воду, поэтому в таких случаях их гонят за борт баграми и ломами.

"Были случаи, когда мигранты бунтовали, не хотели прыгать за борт и сдавались полиции страны назначения. Вот эти экипажи и садились в тюрьму – сами мигранты давали против них показания. Слышал, что перевозками заправляют турки, но недавно к этому бизнесу подключились наши "блатные" – воры в законе. Это воровские кланы, которые постоянно живут в Турции – сейчас они контролируют почти половину перевозок. Конечно, весь рынок перевозок мигрантов наши блатные не могут контролировать – в Турции и Греции этим зарабатывает каждый второй рыбак, если не первый. Поэтому в Стамбуле уже были разборки со стрельбой между нашими ворами и турками – делили потоки", - поделился владелец крюинговой фирмы.