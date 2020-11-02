Сайт Конституционного суда перестал работать из-за кибератаки
В понедельник, 2 ноября, сайт Конституционного суда Украины перестал работать. Вероятной причиной называют кибератаку.
Об этом сообщил экс-нардеп Виталий Журавский у себя на странице в Telegram.
"Сайт Конституционного суда не работает. В результате кибератаки он взломан. Противники КС не дремлют!" – говорится в сообщении.
Позже бывший парламентарий рассказал, что сайту вернули работоспособность.
Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.
После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.
Также "Страна" рассказывала, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в парламенте продвигает свой, альтернативный проект закона по Конституционному суду.
Сам Зеленский обратился к "слугам народа" в Верховной Раде при помощи аудиозаписи. В ней он предупредил народных депутатов, что страну захлестнет кровопролитие, если не распустить КСУ.