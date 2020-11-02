В понедельник, 2 ноября, сайт Конституционного суда Украины перестал работать. Вероятной причиной называют кибератаку.

Об этом сообщил экс-нардеп Виталий Журавский у себя на странице в Telegram.

"Сайт Конституционного суда не работает. В результате кибератаки он взломан. Противники КС не дремлют!" – говорится в сообщении.

Позже бывший парламентарий рассказал, что сайту вернули работоспособность.

Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

Также "Страна" рассказывала, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в парламенте продвигает свой, альтернативный проект закона по Конституционному суду.

Сам Зеленский обратился к "слугам народа" в Верховной Раде при помощи аудиозаписи. В ней он предупредил народных депутатов, что страну захлестнет кровопролитие, если не распустить КСУ.