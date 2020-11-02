В понедельник, 2 ноября, три народных депутата от фракции "Слуга народа" вместе с главой фракции Давидом Арахамией приехали в Конституционный Суд, где проходит закрытое заседание и рассматривается вопрос о рынке земли.

"Да, сейчас в чате им подсказывают, где находится совещательная комната. Никто вообще не понимает, что просходит. Они якобы пришли поговорить с судьями, говорят, мол, берите с собой биты. Но это типа шутка. У Арахамии ведь нет юридического образования, он вообще не понимает, что это расценят как давление на суд", - сказал источник "Стране".

Позже стало известно, что они приехали не поговорить с судьями, а поприсутствовать на заседании.

По данным источника, на заседание, кроме Арахамии, приехали глава энергетического комитета Рады Андрей Герус, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий и член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник. Отметим, что ранее Медяник стал участником коррупционного скандала после публикации "Страной" его переписки в Раде.

Позже стало известно, что нардепов не пускают в зал, где идет заседание.

Напомним, Рада приняла закон о продаже земли 30 марта. За него проголосовали 259 нардепов. Из них "Слуги народа" дали 206 голосов.

Также мы рассказывали, что сегодня вечером "Слуги народа" встретятся с Зеленским. Они обсудят местные выборы, законопроект об увольнении судей и "посмотрят друг другу в глаза".