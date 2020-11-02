В Тернополе, Кропивцницком и Мариуполе останутся те же мэры. Представитель ВО "Свобода" Сергей Надал выиграл выборы и, уже в третий раз, стал главой Тернополя. А Андрея Райковича, который баллотировался от партии "Пропозиция", переизбрали на должность мэра Кропивницкого. В Мариуполе в первом туре голосования победил действующий мэр Вадим Бойченко

Об этом сообщает Городской совет Кропивницкого на своей странице в Facebook, избирательная комиссия Мариуполя и УНН со ссылкой на протокол результатов выборов.

Так, за действующего мэра Кропивницкого Андрея Райковича проголосовали 53,53% избирателей (27 839 человек).

Согласно результатам тернопольских местных выборов, за действующего мэр, Сергея Надала, проголосовали 74,59% горожан (52 876 человек). На втором месте - представитель партии "Сила людей", Иван Сороколет, который получил 4171 голос. За Виктора Гевко, который выступал от фракции "Слуги народа" проголосовали 2603 жителя Тернополя.

В Мариуполе Вадим Бойченко получил 64,57% голосов избирателей. Кроме него было еще 4 претендента на пост мэра.

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