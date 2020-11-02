Вторник принесет Украине туман, дождь и снег в Карпатах. Карта погоды
Во вторник, 3 ноября, в западных областях Украины ожидаются умеренные дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Небольшой дождь возможен местами и на левобережье страны. На остальной территории - перемеено облачная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром в Украине местами ожидаются туманы. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +3-8, в Карпатах 0-3 градуса. Днем потеплеет до +8-14.
В Киеве ночью +5-7 градусов, днем синоптики обещают переменно облачную погоду без осадков, температура воздуха +9-11.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что после снегопада в Карпатах пришел мороз и ясная погода.
Также мы сообщали, что по данным синоптика, во вторник Украина окажется в плену ветров и дождей.