Во вторник, 3 ноября, в западных областях Украины ожидаются умеренные дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Небольшой дождь возможен местами и на левобережье страны. На остальной территории - перемеено облачная погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине местами ожидаются туманы. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3-8, в Карпатах 0-3 градуса. Днем потеплеет до +8-14.

В Киеве ночью +5-7 градусов, днем синоптики обещают переменно облачную погоду без осадков, температура воздуха +9-11.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что после снегопада в Карпатах пришел мороз и ясная погода.

Также мы сообщали, что по данным синоптика, во вторник Украина окажется в плену ветров и дождей.