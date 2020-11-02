В понедельник, 2 ноября, в Москве нашли тело известной фэнтези-писательницы Киры Измайловой. В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась ее сестра.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"37-летний автор ("Странники", "С феями шутки плохи") перестала выходить на связь около недели назад. В полицию обратилась её сестра, в последний раз они разговаривали по телефону 26 октября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские по прибытию в квартиру обнаружили тело Измайловой на кухне. Согласно предварительной информации, женщина умерла три дня назад.

Напомним, сегодня же в Подмосковье из арбалета был застрелен "кобласный король" Владимир Маругов. К нему домой ночью вломились неизвестные.

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