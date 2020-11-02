В Минобразования Украины заявляют, что карантин или другие чрезвычайные обстоятельства в стране, из-за которых школьники временно не могут посещать учебные заведения, не требуют обязательного перевода учащихся на дистанционку. В ведомстве полагают, что обучение должно быть смешанным.

Об этом со ссылкой на письмо-разъяснение Миноборазования сообщает "Интерфакс-Украина".

"Карантин и другие чрезвычайные обстоятельства, которые временно делают невозможным посещение учебных заведений, не требуют перевода учащихся на дистанционную форму (и соответствующего сбора заявлений от родителей). По решению педсовета образовательный процесс продолжается с использованием технологий дистанционного обучения на дневной или иной форме получения образования, на которую ученики зачислены. Именно таким образом может быть реализовано "смешанное обучение", - сказано в документе.

При этом особенно внимательно учебным заведениям необходимо подходить к вопросу организации дистанционного обучения для лиц с особыми образовательными потребностями (им нужна поддержка со стороны ассистента учителя или ассистента ученика), а также учеников, которые не имеют доступа к интернету или технических средств обучения (для них следует использовать доступные средства коммуникации).

Дистанционка, по данным Минобразования, не требует сокращения содержания образования и количества часов для его освоения. Просто обучение происходит одновременно в синхронном и асинхронном режимах (с учетом необходимости предотвращения ухудшения здоровья учащихся и учителей, а также технических возможностей для синхронного взаимодействия).

В министерстве заявляют, что учителям не нужно проводить все уроки синхронно, то есть онлайн, с использованием видеоинструментов Skype, Zoom. В то же время педагоги должны обязательно уделять внимание упражнениям для глаз и осанки учащихся.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что текущее и тематическое оценивание результатов обучения учащихся проводится дистанционно, но количество работ, которые выполняют учащиеся для такой оценки (с фиксацией оценки в классном журнале) не должна быть чрезмерной и вызывать перегрузки учащихся.

"Если по каким-либо причинам (независимо от карантина) родители принимают сознательное решение об обучении ребенка дистанционно на постоянной основе (в течение учебного года), необходимо обратиться в учреждение образования, которое предоставляет услуги именно по дистанционной форме получения образования. Такое заведение может быть любой формы собственности (государственной, коммунальной, частной). Но оно должно иметь системотехническое обеспечение для организации именно дистанционной формы получения образования - компьютерное оборудование, программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы и тому подобное", - сообщили в Минобразования.

Напомним, в ВОЗ посчитали закрытие школ на карантин неэффективным средством борьбы с коронавирусом.

Также мы писали о том, что в Сумах школьников отправили с понедельника на дистанционку.