В понедельник, 2 ноября, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн представила новый членов кабинета министра. Впервые вице-министром стал гей, который не скрывает своей ориентации, Грант Робертсон. А должность министра иностранных дел первый раз в истории Новой Зеландии заняла женщина, Нанайя Махута, которая к тому же носит на лице татуировку Маори.

Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что лидер левоцентристов изменила состав кабинета министров после убедительной победы на выборах, когда она набрала 49% голосов, заявив, что ее приоритетами на второй срок были меры по борьбе с Covid-19 и содействие экономическому восстановлению. Это стало первым случаем с 1996 года, когда партия получила достаточно мест для управления в одиночку.

Состав нового кабинета министров сама 40-летняя Джасинда Ардерн называет очень разнообразным и гордится им. Ведь теперь туда входит и открытый гей, и женщина с татуировкой Та-моко на подбородке.

"Это одновременно кабинет с огромными достоинствами и талантами, который также невероятно разнообразен", - говорит премьер-министр. Тажке она добавила, что новые назначения получены по заслугам.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии избирателей заставляли идти на выборы, пугая хитрым россиянином, который угрожал украсть голоса граждан, проигнорировавших голосование.

Также мы писали, что пост главы Всемирной торговой организации впервые в истории займет женщина.