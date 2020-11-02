Министерство цифровой трансформации запускает на онлайн-платформе "Дия" всеукраинский тест "Цифрограм", показывающий цифровую грамотность граждан. Кроме этого он поможет определить пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие знания следует усовершенствовать.

Об этом информирует пресс-служба ведомства на своем сайте в понедельник, 2 ноября.



В Минцифры объяснили, что проверка знаний и навыков будет осуществляться в шести сферах:

основы компьютерной грамотности,

информационная и медиаграмотность,

умение работать с данными,

создание цифрового контента,

коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе,

безопасность в цифровом обществе;

решение технических проблем, обучение.

"В прошлом году мы провели первое в Украине социологическое исследование цифровых навыков граждан. Оказалось, что 53% украинцев обладают цифровыми навыками на уровне ниже среднего. А в этом году впервые в Украине появилась возможность проверить знания и навыки цифровой грамотности по разным сферам знаний, указанными в Европейской рамке цифровых компетентностей для граждан. Это позволит в режиме реального времени проводить исследования цифровой грамотности в масштабах всей страны. Я благодарна экспертам, которые помогали адаптировать эту методологию и благодаря которой национальный тест полностью учитывает все современные требования к знаниям в области цифровых технологий. Призываю частные компании, образовательные учреждения и государственные учреждения проверить сотрудников на уровень цифровой грамотности. Присоединяйтесь к национальному тестирования", - заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

Так, "Цифрограм" предложит дать ответы на 90 вопросов. Приблизительная продолжительность прохождения теста 30-40 минут. Пройти тест можно, перейдя по ссылке osvita.diia.gov.ua/digigram.

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