В Украине 4 ноября свой профессиональный праздник отмечают все работники железной дороги - проводники и машинисты, диспетчеры и админперсонал, связисты и энергетики, дежурные на станциях и еще множество других специалистов, обеспечивающих комфорт и безопасность путешественников и грузов. Виновниками сегодняшнего торжества являются также сотрудники "Укрзализныци", которую можно назвать монополистом в сфере пассажирских и грузовых перевозок в стране.

В этот день принято отмечать достижения отрасли, а также профессиональные заслуги работников. А если вы отправляетесь в дорогу сегодня - есть прекрасный шанс лично поздравить сотрудников железной дороги.

Интересные факты о Дне железнодорожника

Появление праздника исторически связано с временами Австро-Венгерской империи, когда первый поезд под названием "Ярослав" прибыл во Львов 4 ноября 1861 года. Это был международный состав, ехавший по маршруту из Вены через Краков и Перемышль. Вначале праздник стал отмечаться в первое воскресенье августа благодаря указу президента Леонида Кравчука 1993 года. Через 8 лет по инициативе Львовской железной дороги дата 4 ноября стала ежегодным Днем железнодорожника.

Поздравления с праздником

Счастливого праздника! Желаю продвижения по службе и повышения зарплаты, а еще большого счастья и всяческого везения.

Пусть знакомое с детства "Кому чай?" и милое "сдаем белье" станут радостными ассоциациями с вашим нелегким трудом, а сладкий утренний чай в латунных штампованных подстаканниках пробуждает и дарит заряд бодрости на весь день.

Поздравляем всей душой,

Всех работников железной дороги!

Пожелаем зарплаты большой

И любви безгранично высокой,

Пусть сбываются ваши мечты

И легко решаются рабочие задачи -

Очень просто, без спешки и суеты

С праздником! Счастья, мира и удачи!

Желаю доброжелательных и вежливых пассажиров, веселых приключений в дороге и легких рейсов!

С праздником! Пусть романтика железной дороги неизменно остается в вашей профессии, перекусы под стук колес будут сытными, а вид из окна завораживает.

Пусть в этот день локомотив домчит вас прямиком к мечте, а вагон купе, в котором вы работаете будет наполнен счастьем и удачей.

Пусть дни будут запоминающимися, как виды за окном купе, а на каждой остановке ждет удача!

Пусть на вашем пути семафор будет открытым. Желаем в работе побед, достойной зарплаты и больше причин для радости и счастья. Пусть работается легко, а пассажиры будут довольными.

Пусть железная дорога

Счастья много принесет

А родные встретят на перроне,

С ними путников удача ждет.

Пусть горит всегда зеленый свет

В вашей жизни бед не будет,

Пусть у каждого в дороге будет свой билет,

Чай с постелью в полную стоимость уже входит.

Пусть вас успех будет безграничен, как и железнодорожные пути. Желаем стремиться к намеченным целям так же быстро, как это умеет скоростной поезд "Интерсити".

Пусть в дороге вас ждет лишь благополучие и возможности для карьерного роста, а работа приносит радость.