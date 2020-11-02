Министерство здравоохранения советует украинцам вместо закупки медикаментов впрок приобрести пульсоксиметр. Это поможет следить за здоровьем.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкичак, передает "Корреспондент".

"Мы просим не паниковать. Мы просим быть взвешенными. Мы просим не выметать аптеки, наши аптечные учреждения, не выкупать все те препараты, которые не несут никакого лечебного действия… если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок - то лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье. Сегодня это важно. Этим вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя лично свое здоровье", - сказала она.

В то же время Мыкичак призвала украинцев не использовать непроверенные рекомендации или лекарства.

Уточним, что пульсоксиметр позволяет измерить уровень насыщения крови кислородом. Во время заражения коронавирусом, он поможет определить возникновение кислородной недостаточности.

В Минздраве рекомендуют украинцам обзавестись пульсоксиметром. Смотреть с 24:55. Видео: YouTube/КабМін

Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что метро в Киеве могут повторно закрыть, если столица окажется в красной карантинной зоне.

Также мы сообщали, что в соответствии с действующим карантинным зонированием Киев - "оранжевый", Полтава и Харьков - "красные".