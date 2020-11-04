Сегодня отмечается день Казанской иконы Божией матери.

"Страна" напоминает суть праздника, что сегодня можно и нельзя делать, а также размещает яркие поздравительные картинки и анимацию.

Казанская икона Божией матери 2020 - суть праздника, что можно и нельзя делать

В году есть две Казанские. Летняя - 21 июля - посвящена чудесному явлению в Казани. И осеняя - 4 ноябрь - в память о событиях, произошедших на Руси.

Именно 4 ноября 1612 года народное ополчение, организованное в войско Кузьмой Мининым и Димитрием Пожарским, прогнали польских захватчиков из центра Москвы. Впереди мужчины несли Казанскую икону Божьей матери. Верят, что именно она помогла людям. В России в честь этого события отмечается госпраздник - день народного единства.

Украинские верующие чтят Казанскую икону Божией матери. Именно ее испокон веков давали беременной, чтобы роды пришли успешно. Потом образ клали в колыбель новорожденного - чтобы оберегала от сглаза, болезней и всего дурного. Казанскую икону дарили молодоженам на венчание - чтобы семья жила здоровой, в любви и достатке.

4 ноября - торжественный день. Рано утром принято ходить на службу в храм. После нее наши предки устраивали крестный ход по своему населенному пункту с Казанской иконой Божией матери. Цель - чтобы она отводила трагедии и самоубийц от греха, спасала от засухи и потопов. Во второй половине дня накрывают на стол, вкусно обедают, допускается употребление вина. Приветствуется гуляние свадеб.

Нельзя делать сегодня: написаться алкоголем, ссориться, кричать, иметь плохие мысли, убирать по дому, шить, вязать.

Казанская икона Божией матери - открытки и гиф

Ниже мы публикуем красивые открытки и гифки, которые можно отправить своим друзьям по случаю праздника Казанской иконы Божией матери.