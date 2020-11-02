Житель Кривого Рога и его шестилетний сын попали под грузовой поезд, когда пытались пролезть под вагонами, чтобы сократить путь. В результате ЧП им удалось выжить, но отец лишился левой ноги и руки, а сын отделался ссадинами. Инцидент произошел в воскресенье, 1 ноября, вечером на станции Кривой Рог - Роковатая, передает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Сообщение о том, что под грузовой поезд попали мужчина и ребенок в полицию поступило от дежурной по станции. Приехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина, чтобы сократить путь, решил перейти железнодорожные пути под грузовым поездом, который стоял без движения. Вместе с мужчиной был его шестилетний сын.

Во время перехода поезд внезапно сдвинулся с места, вследствие чего мужчина серьезно травмировался - лишился левой ноги и руки, а также получил внутреннюю черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. В состоянии травматического шока его госпитализировали в криворожскую городскую больницу № 2. Сын пострадавшего отделался ссадинами правой половины лица и не нуждался в госпитализации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кривом Роге из-за хулигана сошли с рельс 15 вагонов грузового поезда.

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