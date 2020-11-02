По информации источников "Страны", многих депутатов впечатлила речь президента Украины Владимира Зеленского в чате, в котором он рассказал об угрозе кровопролития и смерти страны. Они готовы голосовать за его проект закона с требованием уволить всех судей Конституционного Суда (КС) прямо сейчас.

"В чате бурно обсуждают эту ситуацию, многие теперь поддерживают законопроект президента, хотя все понимают, что альтернативный вариант Разумкова (спикера парламента - Ред.) более правовой, чем вариант Зеленского. Ещё утром многие были за законопроект Разумкова, теперь ситуация переигралась в пользу законопроекта Зеленского. У некоторых такая реакция на это сообщение, что даже кажется, будто депутаты сами пойдут к судьям и начнут разборки", - говорит источник.

В то же время источник сказал, что пока голосов за законопроект Зеленского нет. "В чате многие активно кричат "за". Но большинство все-таки молчит и выжидает", - говорит источник.

Напомним, сегодня, 2 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа". На собрание должен приехать и сам президент Зеленский. На нем обсудят результаты выборов и законопроект об увольнении судей.

Также мы рассказывали, что в случае роспуска Конституционного суда его новый состав может быть сформирован за 3-6 месяцев.