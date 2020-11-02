В последние выходные октября в Киеве неизвестные привязали собаку цепью к дереву и перерезали ей горло. Найти преступников пока не удалось.

Об этом сообщает "Оперативный Киев" в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в киевском лесу, в Воскресенском районе. Неизвестные привязали собаку цепью к дереву и перерезали ей горло, животное после этого возможно осталось живым, а преступники ее пытались есть. Это засняли на видео прохожие, но злодеям удалось сбежать. В сообщении также просят помочь опознать людей, которые издевались над собакой.

Ранее житель города Сумы зарезал безобидную бродячую собаку на глазах у полного двора детей. . Животное не нападало на соседей и часто ело с их рук.

Также мы рассказывали, как житель Бердянска сбросил собаку с моста на железнодорожные пути. Животное получило травмы, а мужчине грозит три года тюрьмы.