Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" раскритиковали вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместителя главы делегации в ТКГ Алексея Резникова за слова об "ампутации" Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Это не первая провокация Резникова, направленная на срыв мирных переговоров и обострение конфликта. Тем не менее, он остается на всех официальных постах в правительстве и в составе украинской делегации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОПЗЖ раскритиковали назначение в ТКГ Алексея Арестовича, который "врал о войне и разжигал конфликт на Донбассе".

"Это говорит о реальной позиции власти намного больше, чем лицемерные разговоры о "витринах", свободных зонах и примирении. Все заявления президента и его окружения о стремлении к политическому урегулированию — ложь, игра на публику, обман избирателей и международных партнеров. Зе-власть, как и режим Порошенко – это партия войны", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, Вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сравнил Донбасс с "опухолью" и назвал "больными ментально территориями".

После этого чиновника решил оправдать коллега из ТКГ Алексей Арестович. По его мнению, слова Резникова просто "не так истолковали".