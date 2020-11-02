Сегодня суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП на Столичном шоссе, в котором погибла целая семья - родители и двое детей. Управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Антона Желепу приговорили к 10 годам лишения свободы - это максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что осужденный на три года лишен лишен права управлять транспортными средствами. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.



Напомним, смертельное ДТП, в которой погибли четыре человека, произошла 12 июля 2020 на Столичном шоссе.

"Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле Hyundai Tucson. Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.



Согласно результатам экспертиз, в ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Фото: Страна

Напомним, водитель "Mercedes" Антон Желепа, устроивший смертельное ДТП под Киевом, до этого дважды сидел в тюрьме, в том числе и за совершение подобного преступления. Также он отбывал срок за избиение человека. В частности, в 2010 году Желепа пошел под суд из-за смертельного ДТП. В результате аварии погибла женщина. Васильсковский суд тогда отправил его за решетку на 3 года и 6 месяцев и лишил права вождения на 3 года.

Также мы сообщали, что в смертельном ДТП под Конча-Заспой выжил только 14-летний Святослав, который сейчас живет в семье своего дяди.