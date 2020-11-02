С начала 2020 года национальная полиция начала досудебное расследование по 173 уголовным производствах, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. В суд направлены обвинительные акты в 9 уголовных производствах за 10 преступлений.

Вместе с тем, по данным Индекса физической безопасности журналистов, который составляет НСЖУ совместно с организациями-партнерами, в Украине каждые 5 дней бьют журналистов. В Нацполиции открыли горячую линию для обращений журналистов о препятствовании профессиональной деятельности.

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Степан Довгуна во время общественных слушаний по вопросам защиты прав журналистов, борьбы с системной безнаказанностью и физической агрессии в отношении работников СМИ, пишет глава НСЖУ Сергей Томилено в Фейсбук.

Инициатором данного мероприятия выступила НСЖУ. Участие в нем приняли представители Министерства внутренних дел (МВД), Национальной полиции, медиаэксперты и журналисты.

"В Европе Украина, к сожалению, входит в число стран, где широко распространены физические атаки на работников СМИ. По данным Индекса физической безопасности журналистов, который составляет НСЖУ совместно с организациями-партнерами, в Украине каждые 5 дней бьют журналистов. Мы рассматриваем слушания как площадку для поиска вариантов помощи коллегам и хотим сделать профессию журналиста в Украине более безопасной", - сказал Сергей Томиленко.

Заместитель МВД Антон Геращенко, который также принял участие в слушаниях, рассказал, что любое преступление против прав журналистов должно быть наказанным, и мы постепенно к этому идем. Он добавил, что идет поиск заказчиков, организаторов и непосредственных исполнителей убийства черкасского журналиста Вадима Комарова, при этом Главное следственное управление Национальной полиции оказывает помощь следователем в Черкассах.

Национальная полиция и НСЖУ договорились об открытии нового канала для сообщений о правонарушениях в отношении журналистов - отдельной электронной почты Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины.

"Сообщения, отправленные на этот адрес - dzisd_media@police.gov.ua - попадут в департамент, который оперативно сопровождает уголовные производства по правонарушениями, совершенными против журналистов. Эта "горячая линия" позволяет работникам СМИ привлекать дополнительное внимание к заявлениям о препятствовании, с которыми журналисты обращаются в отделы полиции на местах. Кроме того, в главном управлении каждой области в органах дознания и в следственных подразделениях определены лица, ответственные за расследование преступлений против журналистов.

По данным Индекса физической безопасности журналистов, который заключает НСЖУ и партнерские ГО, за 9 месяцев 2020 зафиксированы 56 инцидентов физической агрессии к журналистам.

По данным Нацполиции, из 173 уголовных производств, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов, по которым начато досудебное расследование в 2020 году, 132 производства расследуются по статье 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), а 41 производства - по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста). По статьям 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста), 348-1 (посягательство на жизнь журналиста) и 349-1 (захват журналиста как заложника) уголовные производства не начинались.

Томиленко добавил, что НСЖУ впервые ежегодные слушания по безопасности журналистов провел в ноябре 2017 года, а в 2019 году дискуссия о борьбе с безнаказанностью проходила уже в формате специальных парламентских слушаний.

Ранее мы писали, что в день местных выборов НСЖУ открывала горячую линию для журналистов, работе которых препятствуют.

Также мы сообщали, что в НСЖУ осудили нападение радикалов на журналистов телеканала Zik в Одессе и требуют расследования.