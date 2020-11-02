В Донецкой области, в Константиновском районе женщина подорвала свою знакомую, в ее собственном дворе. Пострадавшая выжила, а преступницу задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 49-летняя жительница Луганщины хотела взорвать и убить свою 55-летнюю знакомую, с которой у них давний конфликт. Еще 20 июня этого года злоумышленница прибыла в село Иванополье Донецкой области, имея при себе гранату РГД-5 и металлический провод, подключенный к чеке. Купила, а потом хранила это устройство она незаконно.

На воротах дома, где жила пострадавшая вместе со своей семьей, преступница установила растяжку. Но потерпевшая вовремя среагировала на взрыв, благодаря чему выжила, но получила многочисленные осколочные ранения.

Согласно выводам следствия, данные противоправные действия обвиняемой угрожали жизни многих лиц и могли повлечь другие жертвы. Расследование завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а возможно и пожизненное заключение.

Ранее мы рассказывали, как в Сумской области мужчина погиб от взрыва мины. Он носил ее в своем рюкзаке.

Также сообщалось, что в Луганской области сын вместе с матерью подорвались на мине. В результате женщине пришлось ампутировать ногу.