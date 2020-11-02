Посольство Соединенных Штатов в Украине призвало стороны конфликта с Конституционным судом объединиться, чтобы в диалоге найти выход из кризиса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Со все большей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония, Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные действия помогут возобновить веру людей в государство, которое борется с коррупцией.

Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

Также "Страна" рассказывала, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в парламенте продвигает свой, альтернативный проект закона по Конституционному суду.

Сам Зеленский обратился к "слугам народа" в Верховной Раде при помощи аудиозаписи. В ней он предупредил народных депутатов, что страну захлестнет кровопролитие, если не распустить КСУ.