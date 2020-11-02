Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который в середине октября заразился коронавирусом, получил отрицательный тест на Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на Covid-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, уточняется, что для профилактике в министерстве осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства.

Рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.

Напомним, 24 октября мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом.

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