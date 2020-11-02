Президент Украины Владимир Зеленский отправил аудиообращение к фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, в котором рассказал об угрозе кровопролития и смерти страны из-за решения Конституционного суда.

Так, формат обращения Зеленский объяснил тем, что у него не хватает времени на общение с каждым отдельно. При этом он призвал народных депутатов делать сделать сложный, но обязательный выбор.

"Странное поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово - "нет". "Нет лжи", - говорится в обращении.

По словам Зеленского, чуть больше года назад им удалось "шокировать старую коррупционную политику", поэтому народных депутатов сейчас будут соблазнять и ломать сторонние силы.

"Время требует от нас правильных эмоций и смелости ... Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются. Может докажем, что мы намного сильнее?" – добавил он.

При этом решение по Конституционному суду, утверждает президент, обязательно должно быть принято. "Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб".

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные фундаментальные законы - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон гибель страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - рассказал Зеленский.

Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

Также "Страна" рассказывала, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в парламенте продвигает свой, альтернативный проект закона по Конституционному суду.