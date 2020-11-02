Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал "Стране" заявление вице-премьера Алексея Резникова, который назвал Донбасс "опухолью" и "ментально больной территорией". Такое сравнение он допустил в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", которое транслировалось на YouTube.

Алексей Арестович отмечает, что заявление Резникова нельзя расценивать как официальную позицию делегации. По мнению Арестовича, его коллега высказывался в интервью как частное лицо, а не как член украинской делегации ТКГ.

В целом же Арестович считает, что слова Резникова просто неправильно истолковали.

"Он сказал это как частное лицо. Он же не сказал, мол, "моя официальная позиция как члена делегации ТКГ заключается в том, что…". А если внимательно посмотреть интервью, то вы увидите, что он не называл Донбасс раковой опухолью. Он выражался метафорически. Он сказал, что Донбасс можно представить как раковую опухоль, с которой организму нужно решить, что делать: отрезать либо заниматься терапией. И после этого Резников сказал, что он - за терапию. Если бы он сказал, что эту территорию нужно "отрезать" и выбросить - это было бы плохо. Но тут ключевое слово - "терапия". И вообще, есть официальные заявление, а есть метафорические сравнения в неформальной беседе в ресторане", - полагает Арестович.

На возражение "Страны" о том, что публичное интервью с журналистом нельзя назвать неформальной беседой, а Резников занимает государственную должность, представляя Украину в ТКГ, Алексей Арестович также ответил метафорично: "А что важнее - должность или человек? Это заявление официального лица в неофициальной обстановке".

Арестович ничего страшного в словах Резников не видит и не считает его заявления оскорбительными для жителей Донбасса. Кроме того, по мнению Арестовича, извиняться Алексею Резникову не за что.

"Это просто фигура речи. Я не вижу в словах Резникова оскорбления жителей Донбасса. Уж как Резников бьется за Донбасс, дай Бог всем и каждому… Я же вижу, как он работает. Не вижу, за что ему извиняться. Реакция общественности нас давно не пугает: мало кто умеет правильно реагировать - потому что не умеют правильно слушать. У нас же главное эмоции, а не рациональность", - отметил Алексей Арестович.

Он также уточнил, что поддерживает точку зрения Резникова в формулировке: "Донбасс - регион Украины, важный и значимый для ее общего блага, а его жители - граждане Украины, и мы никогда о них не забываем".

Ранее "Страна" писала о том, что Резников хочет заменить прописанный в Минских соглашениях особый статус Донбасса экономическими льготами.

Также мы сообщали, что вице-премьер Резников хочет уже сейчас назначить мэров для Донецка и Луганска.