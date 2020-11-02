Возле КСУ в Киеве 3 ноября пройдет пикет. Фото: Facebook/ Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Утром во вторник, 3 ноября, возле Конституционного суда Украины в Киеве состоится пикет. В этот день КСУ будет рассматривать закон о тотальной украинизации, а участники акции протеста - выступать в его защиту. 

Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook. 

Так, пикет начнется в 09:00 и продлится два часа. Организаторами выступают движение "Украинское действие" и Координационный совет по защите украинского языка и культуры. 

По их мнению, судьи КСУ уже дискредитировали себя, приняв решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации, а теперь "планируют взяться еще и за закон о государственном языке". 

У КСУ 3 ноября пройдет пикет. Скриншот фебйсбук-анонса мероприятия

Напомним, "Страна" писала о том, что Конституционный суд начал рассматривать закон о тотальной украинизации еще этим летом

Также мы писали, что этот документ раскритиковала Венецианская комиссия

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