Утром во вторник, 3 ноября, возле Конституционного суда Украины в Киеве состоится пикет. В этот день КСУ будет рассматривать закон о тотальной украинизации, а участники акции протеста - выступать в его защиту.

Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook.

Так, пикет начнется в 09:00 и продлится два часа. Организаторами выступают движение "Украинское действие" и Координационный совет по защите украинского языка и культуры.

По их мнению, судьи КСУ уже дискредитировали себя, приняв решение об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации, а теперь "планируют взяться еще и за закон о государственном языке".

Напомним, "Страна" писала о том, что Конституционный суд начал рассматривать закон о тотальной украинизации еще этим летом.

Также мы писали, что этот документ раскритиковала Венецианская комиссия.