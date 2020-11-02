Из-за опасений беспорядков, которые могут начаться в США после президентских выборов 3 ноября, Белый дом планируют обнести дополнительным ограждением.

Об этом сообщает CNN.

Забор планируют разместить по всему периметру Белого дома в Вашингтоне. Аналогичное ограждение там появлялось минувшим летом, когда в городе проходили массовые акции протеста.

Впрочем, Секретная служба, которая обеспечивает безопасность Белого дома, официально не подтвердила применение спецмер. Также известно, что полиция перейдет на усиленный режим работы в случае отсутствия победителя на выборах.

Напомним, крупнейшая в мире розничная компания в США убрала с прилавков оружие, опасаясь беспорядков.

Также мы писали о том, что Канада также на всякий случай готовится к беспорядкам после выборов президента США.