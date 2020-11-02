Правоохранители расследуют уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту совершения им в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом сообщил и.о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачев, сообщается на сайте ведомства.

"По данным досудебного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрских и панамских юридических фирм, а компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом ее единственным бенефициарным владельцем является пятый президент Украины (при регистрации был предъявлен его паспорт и указан его киевский адрес)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регистрационных документах указано, что компания будет выступать холдинговой компанией для украинской и кипрской структур кондитерской корпорации, учредителем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

В ГБР заявляют, что таким образом в указанных действиях экс-президента усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"Для получения необходимой информации в уголовном процессе Государственное бюро расследований обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал экс-депутат и бывший соратник Порошенко Давид Жвания.

Ранее "Страна" писала о том, что "Мерседесы" Порошенко гоняют по Киеву со скоростью 130 км/час.