Сегодня, 2 октября, ночью в Нидерландах произошла авария в метро. Инцидент произошел в Роттердаме, поезд упал и повис на на скульптуре "Хвосты китов", никто при этом не пострадал.

Об этом пишет NL.Times.

Сообщается, что поезд вылетел с эстакады, но не упал, а повис на статуе. Статуя "Хвосты китов" находится примерно в 10 метрах над землей и состоит из двух огромных китовых хвостов из полиестра. На данный момент поезд все еще висит на станции, экстренным службам понадобится время, чтобы его снять.

Авария произошла ночью на конечной станции метро в нидерландском Роттердаме. Станция Де Аккерс, где и произошел инцидент, самая последняя в маршруте, поэтому пассажиров в поезде уже не было. Водитель не пострадал и смог покинуть поезд самостоятельно.

Ранее мы рассказывали, что в нидерландской провинции Гронинген запустят пассажирские поезда на водороде. Тендер на поставку новых поездов планируется провести в 2021 году.

Также сообщалось, что в Техасе сошел с рельсов поезд с нефтепруктодами. После крушения из населенных пунктов в радиусе полутора километров эвакуировали местных жителей.