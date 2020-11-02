Утром в понедельник, 2 ноября, цены на нефть на мировых рынках упали более чем на 3%. Это связано с ужесточением карантина в ряде европейских стран, а также приближающимися выборами президента США.

Об этом сообщает Enkorr.

Так, 2 ноября к 8:36 по Киеву баррель январской нефти Brent стоил $36,56 (-3,64%). Баррель декабрьской нефти WTI - $34,39 (-3,91%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $37,94 и $35,79 соответственно.

"Меры по изоляции, объявленные Великобританией и Италией, усугубляют ухудшающуюся [экономическую] ситуацию в Европе. Многие трейдеры сейчас смотрят растущие уровни заражения в Соединенных Штатах и задаются вопросом: станет ли Европа моделью того, что произойдет в США в ближайшие недели?" - пояснил тенденцию главный рыночный стратег CMC Markets (Сидней) Майкл Маккарти.

Нефть частично замедлила снижение цен после того, как экспортные заказы Японии выросли впервые за два года, а в октябре производственная деятельность Китая ускорилась самыми высокими темпами почти за десятилетие. В настоящее время ожидаются данные из Еврозоны и США. Тем не менее, опасения по поводу ослабления спроса и увеличения поставок со стороны ОПЕК и США привели в октябре к падению цен на нефть второй месяц подряд: цены WTI упали на 11%, нефть марки Brent подешевела на 8,5%.

Октябрьский рост поставок из Ливии и Ирака, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), компенсировал сокращение добычи другими членами и привел к росту добычи группы в течение четвертого месяца подряд. ОПЕК+ планирует провести политическую встречу 30 ноября и 1 декабря.

Согласно данным Baker Hughes, в США общее количество буровых установок для добычи нефти и природного газа в октябре выросло третий месяц подряд. Более жесткая гонка в преддверии дня выборов в США и потенциальная неопределенность на самих выборах повысили осторожность инвесторов на мировых рынках.

Напомним, "Страна" писала о том, что мировая цена на нефть 30 октября завершила неделю спадом до апрельского минимума.

Также мы сообщали, что в США ожидают роста добычи нефти в 2021 году, но пиковых показателей не видят еще пять лет.