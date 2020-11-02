В Верховной Раде заслушают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Это произойдет в пятницу, 6 августа, во время часа вопросов к правительству. Премьер выступит по вопросу борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета фракций и групп Верховной Рады.

"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализацией государственной политики и борьбы с ковидом", - заявил Разумков.

Также спикер добавил, что во вторник, 3 ноября, утром после выступлений представителей фракций на пленарном заседании слово предоставят министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, а депутаты смогут ему задать вопросы.

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов объявил, при каком количестве больных Украину ждет полный локдаун.

Также мы сообщали, что Степанов просит депутатов Рады ввести штрафы за неношение масок.