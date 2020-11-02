Проект Госбюджета-2021 Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении в четверг, 5 ноября.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, сообщает "112 Украина".

"На этой неделе в четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет и председатель комитета сможет об этом доложить. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту бюджета о Государственном бюджете Украины на 2021 год, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления ВРУ относительно выводов и предложения к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Я уверен, что и комитет более чем серьезно отнесется к этому вопросу, и ответственно будут относиться во время принятия решения все депутатские фракции, группы и, конечно, каждый народный депутат Украины", - сказал Разумков.

Напомним, что Кабмин одобрил и направил в Раду проект Госбюджета-2021 еще 14 сентября. Но его рассмотрение откладывали из-за отсутствия кворума. По данным спикера парламента Дмитрия Разумкова, на тот момент в Раде болели или переболели Covid-19 уже около 60 нардепов.