Разумков продвигает в Раде свой законопроект по КСУ. За него могут найтись голоса. Фото
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков продвигает в Верховной Раде свой законопроект по Конституционному суду вместо того, который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским.
Соответствующие документы появились в распоряжении "Страны".
Так, текст документа предусматривает восстановление отмененных Конституционным судом статей антикоррупционных законов. При этом вопрос увольнения судей снимается.
По предварительной информации, поддержки у президентского законопроекта в Раде пока нет. А вот за проект Разумкова депутаты Верховной Рады могут проголосовать.
Разумков предложил свой законопроект по КСУ. Фото: Страна
Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.
После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.
Также мы писали о том, что Зеленский лично приедет на заседание фракции 2 ноября убеждать "слуг народа" голосовать за увольнение судей КСУ.