Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков продвигает в Верховной Раде свой законопроект по Конституционному суду вместо того, который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующие документы появились в распоряжении "Страны".

Так, текст документа предусматривает восстановление отмененных Конституционным судом статей антикоррупционных законов. При этом вопрос увольнения судей снимается.

По предварительной информации, поддержки у президентского законопроекта в Раде пока нет. А вот за проект Разумкова депутаты Верховной Рады могут проголосовать.

Разумков предложил свой законопроект по КСУ. Фото: Страна

Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

Также мы писали о том, что Зеленский лично приедет на заседание фракции 2 ноября убеждать "слуг народа" голосовать за увольнение судей КСУ.