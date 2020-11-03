3 ноября американцы выбирают президента. Они проходят в непростой год, когда Штаты потрясла пандемия, карантин и антирасистские протесты по всей стране. Свою лепту в исход выборов может внести и вопрос с "украинскими откатами".

Поскольку в штатах доминируют две партии - республиканцы и демократы - борьба развернулась между двумя кандидатами - Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. По традиции республиканца Трампа больше всего поддерживают в американской глубинке, демократа Байдена - в больших городах.

Судя по опросам, Байден опережает Трампа, но так было и на прошлых выборах, когда проигравшей оказалась Хиллари Клинтон, хотя опросы сулили ей победу.

Кроме того, в США избирательный процесс отличается от украинского, и набравший большинство голосов может не выиграть гонку, поскольку решающее слово остается за коллегией выборщиков. За победителя их должно проголосовать 270.

Следим за событиями в США. Первые результаты выборов начнут поступать около двух часов ночи по Киеву. А утром после 6 часов уже могут назвать победителя.

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20:45 Пока в США идут выборы, спецкор "Страны" Анастасия Белоглазова решила выяснить, за кого на них болеют киевляне - за Трампа или за Байдена? Мнения украинцев разделились.

20:36 В Канзас Сити у музея Первой мировой войны появились надписи с призывом не голосовать и бороться за революцию. Надпись сопровождается изображением серпа и молота - символом единства рабочих и крестьян, который являлся эмблемой СССР и коммунистических партий.

Фото: foxnews.com

20:30 Журналисты в день выборов поинтересовались у Трампа и Байдена как они себя чувствуют. "Хорошо" - ответил Байден. "Очень хорошо!" - сказал Трамп.

20:25 Трамп в своем Twitter публикует роликом за роликом, где американцам объясняют, почему нужно голосовать за Трампа, который ставит Америку на первое место, а не за "сумасшедших демократов".

20:20 После окончания голосования в Белом доме состоится прием, куда пригласили 250 человек.

20:12 В Небраске власти сообщили, что им стало известно об анонимных звонках. Избирателей призывают оставаться дома, в безопасности и не идти голосовать. Американцев призвали игнорировать подобные звонки.

19:57 Радикальные протестанты амиши провели конный пробег в честь Трампа.

The Amish are not playing around today pic.twitter.com/S3vIy3oMYR — Barstool News Network (@BarstoolNewsN) November 3, 2020

19:42 В городе Типпе, штат Огайо, кроссовер врезался в избирательный участок, который находится в церкви Иоанна Крестителя. Водитель нажал на педаль газа вместо тормоза и врезался в стену здания. Травмированных нет.

19:30 Предвыборный ролик Байдена, который зовет к походу на участок. Рассчитано на молодую аудиторию. И не скажешь, что самому кандидату уже 78 лет.

It all comes down to this.



Go vote: https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/0Sj7qlj5Bl — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

19:25 Клинтоны проголосовали за Байдена.

19:16 Байден в Твиттере призвал идти на участки. "Ребята, пора идти. Время вернуть душу нашей нации. Встать и забрать назад нашу демократию. Время голосовать".

В Вашингтоне сейчас полдень.

19:10 Сегодня президент США будет наблюдать за выборами прямо из Белого дома, оцепленного заборами и полицией. Пригласят 250 человек и параллельно устроят вечеринку.

19:00 Трамп у себя в Твиттере выложил мотивирующий ролик. Похоже на чтение рэпа.

18:30 Заграждения вокруг Белого дома.

18:00 Супруга Джо Байдена Джилл Байден, которая может стать первой леди, призывает сегодня проголосовать за будущее в ближайшие несколько часов.

69-летняя Джилл Байден профессор, она преподает английский язык в Общественном колледже Северной Вирджинии.

This is it. Over the next few hours, we will decide our future. It's up to us.



If you haven't voted yet, go to https://t.co/z26WaqpGLB to look up your polling place and polling hours. pic.twitter.com/DLshcM7JPR — Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 3, 2020

17:45 В день выборов Джо Байден с женой посетил церковь в штате Делавэр, где они живут, и могилу старшего сына, который умер в 2015 году от опухоли мозга.

И Трамп, и Байден проголосовали досрочно.

17:30 Сын Трампа обнародовал свой прогноз, согласно которому абсолютное большинство стран поддержат Дональда Трампа.

Традиционно республиканцев маркируют красным цветом, демократов - синим. Есть даже выражение "синие штаты" либо "красные штаты" в зависимости от того, какие партии там поддерживает большинство населения.

17:00 Вечером 2 ноября Белый дом и прилегающие кварталы обнесли временным металлическим забором и бетонными блоками, чтобы пресечь возможные столкновения. Его собираются убрать 8 ноября.

Вот так это выглядит при свете дня.

Забор вокруг Белого дома в США. Фото: ТАСС

16:00 Первые предварительные результаты голосования по штату Флорида, который считается одним из ключевых, можно ожидать после 02:00 по киевскому времени.

15:30 В сети постят видео с амишами (движение пртестантов), поддерживающими Трампа.

The Amish are not playing around today pic.twitter.com/S3vIy3oMYR — Barstool News Network (@BarstoolNewsN) November 3, 2020

14:00 Открылись участки в штатах Иллинойс, Миссури, Луизиана. Скоро они откроются в Техасе, Миннесоте, Висконсине, Миссисипи.

13:30 Почти в половине штатов участки закроются в 19:00 по местному времени (02:00 по киевскому 4 ноября).

13:00 Началось голосование в штатах Мэн, Коннектикут, Нью-Йорк и Вирджиния.

12:00 Если победит Джо Байден, он станет самым возрастным президентом США на первом сроке. Сейчас ему - 78 лет. Трампу - 74.

10:00 Кроме президента в США голосуют за сенаторов, членов Палаты представителей, губернаторов и местные органы власти.

09:00 Последними в США проголосуют избиратели на Гавайях и на Алеутских островах. Участки там закроются в 20:00 по местному времени. В Киеве в это время будет уже 8 утра 4 ноября.

08:00 Первыми голосуют жители небольшого поселка на Восточном побережье в штате Нью-Гэмпшир: Диксвилл-Нотч. Там так мало жителей, что результаты были известны уже через полчаса. В Диксвилл-Нотч отдали большинство голосов Джо Байдену.

В то же время в другом небольшом поселке Нью-Гэмпшира, Миллсфилде, большинство проголосовали за Дональда Трампа.

Календарь голосования

Когда проходят выборы. Выборы в США по традиции проходят каждые четыре года во вторник, следующий за первым понедельником ноября. В 2020 году это 3 ноября.

Когда начнется и закончится голосование. Первыми 3 ноября откроются участки на восточном побережье США. Обычно это 11:00-12:00 по Гринвичу или 13:00-14:00 по киевскому времени. Последними откроются участки на Аляске и Гавайях - в 19:00 по киевскому времени. Соответственно последние участки закроются к 07:00 4 ноября по киевскому времени.

При этом, по мере того, как участки будут закрываться телевидение и СМИ начнут транслировать первые результаты. То есть уже с 01:00-02:00 4 ноября по нашему времени.

В 02:00 (по Киеву) закроются участки в штате Флорида и Нью-Гэмпшире.

В 02:30 в Огайо и Северной Каролине.

В 03:00 в Пенсильвании.

В 04:00 в Нью-Йорке и Нью-Мексико.

В 06:00 в Калифорнии.

Когда скажут результаты. Подсчет голосов может занять несколько дней, но чаще всего рано утром следующего дня уже становится ясно, кто победил. Обычно результаты становятся известны к 06:00-07:00 по киевскому времени. По традиции проигравший звонит победителю и признает свое поражение.

Правда, есть один нюанс. В США у избирателей есть возможность голосовать по почте, и если в этом году из-за коронавируса таких людей наберется много, то подсчет может затянуться от нескольких дней до нескольких недель.

Кроме того, процесс затянется, если возникнут споры насчет голосов. Один из последних случаев, когда имя нового президента не назвали через несколько часов после закрытия участков, был в 2000 году. Тогда исход выборов должно было решить голосование во Флориде, но кандидатов Джорджа Буша и Эла Гора разделяло всего несколько сотен голосов. Последовали судебные разбирательства, которые привели к пересчету голосов.

В итоге через месяц Верховный суд объявил победителем Буша. Это позволило ему получить 25 решающих голосов выборщиков и стать хозяином Белого дома.

Голоса выборщиков - это решающий этап голосования на выборах президента США. Только после него станет ясно, кто победил.

Что такое голоса коллегии выборщиков и как их считают. На подсчетах голосов избирателей в каждом штате выборы не заканчиваются. Это только первый этап.

После закрытия участков переходят ко второму и решающему этапу - подсчет голосов в коллегии выборщиков. Выборщики - это верные представители партий на местах. Как правило, это сенаторы, конгрессмены, политики. Их назначают перед голосованием. Они как команда запасных, которые ждут своего часа.

Если их кандидат наберет большинство в штате, то они проходят в коллегию. В конце у каждой партии формируется своя квота. Всего коллегия состоит из 538 человек.

Как только состав определится, выборщики собираются в столице каждого штата и голосуют за кандидатуру президента. Затем их голоса передают в Конгресс и уже по результатам голосования выборщиков определяют победившего кандидата.

Победителем становится кандидат, набравший 270 или больше голосов выборщиков. То есть, предварительно определить победу можно уже на этапе, когда становится ясен расклад по количеству выборщиков от каждой партии, ведь они будут голосовать за своего кандидата.

Каждый штат имеет определенную квоту выборщиков. Их число зависит от численности населения и того, сколько представителей штата заседают в Конгрессе. Например, один Техас дает 38 голосов выборщиков, Калифорния - 55, а от Монтаны и Северной Дакоты в коллегию выборщиков могут войти лишь по 3 представителя.

Обычно коллегия отражает результаты голосования по стране, но бывает и по другому, как это произошло на прошлых выборах, когда за Клинтон отдали на 3 миллиона голосов больше, но демократы получили меньше выборщиков.

Во многих штатах по традиции большинство поддерживают либо республиканцев, либо демократов, но есть с десяток колеблющихся штатов, именно их и "окучивают" кандидаты во время предвыборной гонки.

Когда президент вступает в обязанности. В случае победы Байдена, он не сможет приступить к обязанностям сразу же. Для этого закон устанавливает переходный период, во время которого старая администрация передает дела, а новый президент формирует свою команду. Обычно избранный президент вступает в должность 20 января после инаугурации.