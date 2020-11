3 ноября американцы выбирают президента. Они проходят в непростой год, когда Штаты потрясла пандемия, карантин и антирасистские протесты по всей стране. Свою лепту в исход выборов может внести и вопрос с "украинскими откатами".

Поскольку в штатах доминируют две партии - республиканцы и демократы - борьба развернулась между двумя кандидатами - Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. По традиции республиканца Трампа больше всего поддерживают в американской глубинке, демократа Байдена - в больших городах.

Судя по опросам, Байден опережает Трампа, но так было и на прошлых выборах, когда проигравшей оказалась Хиллари Клинтон, хотя опросы сулили ей победу.

Кроме того, в США избирательный процесс отличается от украинского, и набравший большинство голосов может не выиграть гонку, поскольку решающее слово остается за коллегией выборщиков. За победителя их должно проголосовать 270.

Следим за событиями в США. Первые результаты выборов начнут поступать около двух часов ночи по Киеву. А утром после 6 часов уже могут назвать победителя.

Материал обновляется.

20:45 Пока в США идут выборы, спецкор "Страны" Анастасия Белоглазова решила выяснить, за кого на них болеют киевляне - за Трампа или за Байдена? Мнения украинцев разделились.

20:36 В Канзас Сити у музея Первой мировой войны появились надписи с призывом не голосовать и бороться за революцию. Надпись сопровождается изображением серпа и молота - символом единства рабочих и крестьян, который являлся эмблемой СССР и коммунистических партий.

Фото: foxnews.com

20:30 Журналисты в день выборов поинтересовались у Трампа и Байдена как они себя чувствуют. "Хорошо" - ответил Байден. "Очень хорошо!" - сказал Трамп.

20:25 Трамп в своем Twitter публикует роликом за роликом, где американцам объясняют, почему нужно голосовать за Трампа, который ставит Америку на первое место, а не за "сумасшедших демократов".

20:20 После окончания голосования в Белом доме состоится прием, куда пригласили 250 человек.

20:12 В Небраске власти сообщили, что им стало известно об анонимных звонках. Избирателей призывают оставаться дома, в безопасности и не идти голосовать. Американцев призвали игнорировать подобные звонки.

19:57 Радикальные протестанты амиши провели конный пробег в честь Трампа.

19:42 В городе Типпе, штат Огайо, кроссовер врезался в избирательный участок, который находится в церкви Иоанна Крестителя. Водитель нажал на педаль газа вместо тормоза и врезался в стену здания. Травмированных нет.

19:30 Предвыборный ролик Байдена, который зовет к походу на участок. Рассчитано на молодую аудиторию. И не скажешь, что самому кандидату уже 78 лет.

19:25 Клинтоны проголосовали за Байдена.

19:16 Байден в Твиттере призвал идти на участки. "Ребята, пора идти. Время вернуть душу нашей нации. Встать и забрать назад нашу демократию. Время голосовать".

В Вашингтоне сейчас полдень.

19:10 Сегодня президент США будет наблюдать за выборами прямо из Белого дома, оцепленного заборами и полицией. Пригласят 250 человек и параллельно устроят вечеринку.

19:00 Трамп у себя в Твиттере выложил мотивирующий ролик. Похоже на чтение рэпа.

18:30 Заграждения вокруг Белого дома.

18:00 Супруга Джо Байдена Джилл Байден, которая может стать первой леди, призывает сегодня проголосовать за будущее в ближайшие несколько часов.

69-летняя Джилл Байден профессор, она преподает английский язык в Общественном колледже Северной Вирджинии.

This is it. Over the next few hours, we will decide our future. It's up to us.



If you haven't voted yet, go to https://t.co/z26WaqpGLB to look up your polling place and polling hours. pic.twitter.com/DLshcM7JPR