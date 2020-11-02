Днем в понедельник, 2 ноября, Конституционный суд Украины рассматривает вопрос о рынке земли.

Об этом со ссылкой на представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука пишет "Интерфакс-Украина".

"Довожу до вашего сведения, что в 11:00 сегодня было отменено общее собрание судей, и была с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы Конституционного суда Украины. И в 12:00 начнется пленарное заседание Большой палаты Конституционного суда, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов касательного официального толкования положений первого предложения ч.1 ст.13, ч.1. ст.13 Конституции Украины, что касается толкования по земле", - сказал Стефанчук.

Также представитель президента в парламенте призвал остановиться и не принимать незаконные, неконституционные решения и начать искать выход из сложившейся ситуации. По его словам, Рада должна доукомплектовать на текущей неделе состав Конституционного суда (вакансии парламента).

Напомним, Рада приняла закон о продаже земли 30 марта, голоса дали "слуги народа", партии Порошенко и Вакарчука.

Однако нардепы из ОПЗЖ и "Батькивщины" выступили против. В Конституционный суд еще весной поступили две жалобы на закон о продаже земли.