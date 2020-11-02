В воскресенье, 1 ноября, во Львовской области произошло возгорание в церкви Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, который был построен еще в XVI веке. Но пожарным удалось спасти здание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области у себя на странице в Facebook.

"1 ноября в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в селе Щирец Пустомытовского района на ул. Золотогорская, в кирпичном здании ПЦУ Рождества Пересвятой Богородицы, размером 25х12 м. К месту происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. Не теряя времени спасатели приступили к ликвидации возгорания. Как выяснилось пожар возник в ризнице церкви", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар уничтожил 30 "квадратов". К ликвидации пришлось привлечь девять единиц спецтехники и 32 человека личного состава.

"В результате пожара никто из людей не пострадал. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы", - говорится в тексте сообщения.

Во Львовской области едва не сгорела стародавняя церковь. Фото: facebook.com/MNSLVIV

Напомним, во Львове в одной из квартир пятиэтажного дома произошел взрыв, пострадал один человек. В результате инцидента мужчина 1997 года рождения получил ожоги, в связи с чем был госпитализирован.

Также "Страна" рассказывала, что во Львове пожилая сотрудница одного из детских садов сгорела заживо, сжигая мусор. У нее загорелась одежда, и справиться с огнем женщина не смогла.