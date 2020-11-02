Запланированное на 11:00 понедельника, 2 ноября собрание судей Конституционного суда Украины перенесено. Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Собрание судей конституционного суда Украины перенесено ", - говорится в сообщении.

Других подробностей и причин переноса не приводится.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК. После этого, 30 октября, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить изменения в Законе Украины "О предотвращении коррупции".

Также мы сообщали, что Конституционный суд во вторник собирается рассмотреть закон о тотальной украинизации.