В воскресенье, 31 октября, работники похоронных бюро в Испании объявили забастовку. Они требуют увеличить количество сотрудников, потому что смертность на фоне пандемии коронавируса продолжает расти.

Об этом пишет BBC.News.

Сообщается, что профсоюзы похоронных бюро Испании требуют увеличить количество сотрудников, для того чтобы предотвратить задержку похорон, которая наблюдалась во время первой волны пандемии в марте.

Началась забастовка 31 октября, на Хэллоуин, когда испанские семьи по обычаю посещают могилы близких, в ней приняли участие работники похоронных бюро по всей Испании.

В статье напомнили, что в марте, во время первой волны пандемии, похороны задерживались на неделю, а кремации проходили в удаленно, в других городах, потому что похоронные бюро не могли справится с таким большим потоком смертей. чтоб избежать повторения таких ситуаций профсоюзы требуют увеличить количество работников.

По данным Университета Джона Хопкинса, с момента начала вспышки в Испании зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заболевания и 35 800 случаев смерти.

Напомним, что в испанской Барселоне сотни человек во время протестов против ограничительных мер из-за коронавируса, устроили стычки с правоохранителями. Начались беспорядки вечером 30 октября.

Также мы сообщали, что в Испании две ночи подряд продолжались акции протеста против карантинных ограничений, которые частично переросли в стычки с полицией. В результате задержано около 50 человек.